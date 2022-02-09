А так можна було? Як супермаркети у Києві оминають заборону на безкоштовні пакети

У деяких супермаркетах Києва дотепер покупці можуть безкоштовно скористатися пластиковими пакетами. І це попри заборону, яка діє в Україні.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Деталі
Ми знайшли магазин, де за пакети не просять ні копійки. Це — супермаркет "Велика кишеня", що на проспекті Григоренка. Там у них можна упаковувати продукти як і до заборони — безкоштовно.
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Попри те, що пакети у вільному доступі в магазині, є й також попередження "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Однак на нього уваги ніхто не звертає.
Хронологія заборон на пластикові пакети
Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:
- Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.
- Другий етап стартує з березня 2022. Забороняється розповсюдження пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.
- Третій етап. З 1 січня 2023 року заборонять використання всіх пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.