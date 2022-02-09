А так можна було? Як супермаркети у Києві оминають заборону на безкоштовні пакети

У багатьох магазинах міста пакетами можна скористатися абсолютно безкоштовно

В окремих столичних магазинах пакети безкоштовні/Фото: колаж: Олександр Марущак/"Сьогодні"

У деяких супермаркетах Києва дотепер покупці можуть безкоштовно скористатися пластиковими пакетами. І це попри заборону, яка діє в Україні.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

Ми знайшли магазин, де за пакети не просять ні копійки. Це — супермаркет "Велика кишеня", що на проспекті Григоренка. Там у них можна упаковувати продукти як і до заборони — безкоштовно.

Попри те, що пакети у вільному доступі в магазині, є й також попередження "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Однак на нього уваги ніхто не звертає.

Інструкція по використанню пластикових пакетів у "Великій кишені"/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Попри заборону, пакетами можуть скористатися всі охочі/Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Хронологія заборон на пластикові пакети

Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:

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Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.

розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші. Другий етап стартує з березня 2022. Забороняється розповсюдження пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.

стартує з березня 2022. Забороняється розповсюдження пакетів завтовшки до 50 мікрометрів. Третій етап. З 1 січня 2023 року заборонять використання всіх пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.

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