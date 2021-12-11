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А так можно было? Киевляне придумали, чем заменить пластиковые пакеты в магазине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
11 декабря, 21:13
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Супермаркеты и другие магазины с 10 декабря не должны распространять одноразовые пакеты бесплатно
Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа
Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа / Фото: Коллаж: Сегодня

С 10 декабря в Украине вступил в действие закон, который запрещает использование одноразовых пластиковых пакетов. В столице пока еще не спешат соблюдать новые правила.

Видео с увлекательным лайфхаком опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.

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Некоторые киевляне уже тестируют лайфхаки в связи со вступлением в действие новым законом.

На видео видно, что девушка решила заменить пакет на одноразовую перчатку и набирала в нее картошку.

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Как в Киеве придерживаются новых правил

В "Великій Кишені" на проспекте Петра Григоренко пакетики продолжают брать бесплатно. В магазине говорят, что эти пакеты не попадают под запрет. За деньги там продают только большие пакеты.

Возле одноразовых пакетов установлены таблички.

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В Метро одноразовые пакетики уже по 1,50 грн.

Ранее мы писали:

  • Использование бесплатных пластиковых пакетов карается штрафами. К нарушителям закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно – штрафы от 1700 до 3400 гривень.
  • С 10 декабря 2021 года в Украине начал действовать закон о запрете на распространение пластиковых пакетов в магазинах. Однако бизнес считает, что нормативной базы для этого нет.

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