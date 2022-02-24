Агрессия РФ: в Броварах во время авиаудара погиб человек

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате авиаудара РФ по Броварах Киевской области погиб человек.
Об этом он сообщил в Facebook.
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24 января в 06:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории воинской части в Деснянском районе столицы.
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Возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части: в одном здании разрушены 3 и 4 этажа, повреждены 1 и 2 этажа, второе здание горит. Подразделениями ГСЧС проводится ликвидация пожара.
По словам советника министра МВД Антона Геращенко, в результате инцидента один человек погиб, один пострадал и 5 потерпевших.
Военное положение в Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:
- Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
- Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
- Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.
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