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Без мороза и солнечно: погода в Киеве на 15 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 07:00
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Сегодня в столице Украины осадков и "минусовой" температуре не прогнозируют
Температура воздуха будет достигать 6 градусов тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"
Температура воздуха будет достигать 6 градусов тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве во вторник, 15 февраля, будет солнечной. Воздух прогреется до +6 градусов. В этот день осадки в столице Украины не прогнозируют.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Антициклон Инго подарит Украине много солнца. Сегодня в Киеве днем прогнозируют от +4 до +6 градусов. Ни снега, ни дождя сегодня ожидать не стоит.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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