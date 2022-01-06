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Без осадков, но с сильным ветром: какой будет погода в Киеве 6 января (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 января, 06:30
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Сегодня в столице столбики термометров покажут максимум 5 градусов тепла
В этот день ветер в столице будет достигать 12 м/с/Коллаж: "Сегодня"
В этот день ветер в столице будет достигать 12 м/с/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 6 января, в Киеве осадков не прогнозируют. Однако в столице ожидается ветреная погода, как и днем ранее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве дождя и снега не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов. Ветер-западный, 7-12 м/с. Ожидается переменная облачность.

Когда вернутся морозы?

В январе вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и в восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящихся географически к Центральной Украине.

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В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская – будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем ​​2-3 мороза.
Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Например, на западе Украины – от Львовщины до Буковины и Хмельнитчины – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем ​​– от 1 до 5 градусов тепла.

Еще меньше зимы увидим в Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем ​​почти целый месяц 3-5 тепла.

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем ​​2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем ​​уже на Рождество похолодает до 0 и в дальнейшем к концу месяца до минус 2-4 градусов.

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