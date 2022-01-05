Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💥 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Температура поднимется, но осадки не исчезнут: прогноз погоды в Киеве на 5 января (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 06:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В течение дня в столице ожидается сильный ветер, а также дождь
Синоптики прогнозируют до 8 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"
Синоптики прогнозируют до 8 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 5 января, в Киеве прогнозируют влажную погоду. Кроме того, в столице будет ветрено. По сравнению с предыдущим днем, в столице немного потеплеет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Сегодня в Киеве ожидается дождливая погода. Столбики термометров будут колебаться от +6 до +8 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Во время выхода на улицу стоит взять зонтик!

Когда вернутся морозы?

В Украине в январе вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум – минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумской области — и восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Полтавской и Днепропетровской, относящихся географически к Центральной Украине.

Реклама

В остальных центральных областях — это Винницкая, Черкасская, Кировоградская — будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.

Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Так, на западе Украины – от Львовской области до Буковины и Хмельницкой области – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

Еще меньше зимы увидим на Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем почти весь месяц 3-5 тепла.

Реклама

В южных регионах — Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем уже на Рождество похолодает до 0, и дальше до конца месяца будет минус 2-4 градуса.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 704

заболело за неделю в Киeвe

-0.59%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

30.77

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять