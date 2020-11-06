"БлагоДій": покупатели сети "АТБ" помогли приобрести новое оборудование для Киевской областной детской больницы

Начавшаяся в Украине вторая волна пандемии коронавируса изменила в нашей стране очень многое, но не смогла помешать благотворительным проектам социально ориентированного бизнеса. Как и в прошлом году, в начале осени компания "АТБ", являющаяся многолетним лидером украинской отрасли ритейла, провела традиционную акцию по сбору средств и закупке для детских областных больниц по всей Украине современного медицинского оборудования. О масштабах проекта "БлагоДій", инициатором которого выступил специально созданный для системной поддержки наиболее незащищенных слоев населения Благотворительный фонд "АТБ", можно судить уже по тому, что он проходил одновременно во всех супермаркетах крупнейшей отечественной торговой сети.

Реклама

В каждом уголке нашей страны на кассах дискаунтеров "АТБ" клиентам предлагалось за символическую сумму приобрести яркий листочек с простой схемой оригами, со складыванием которого справится даже ребенок дошкольного возраста. Количество таких листочков не ограничивалось. Каждый из более чем четырех миллионов клиентов торговой сети в течение месяца мог купить, сколько посчитал нужным или же сколько позволяли финансовые возможности. Для тех, кто не знаком с особенностями этого восточного искусства, авторы разместили на нем QR-код со ссылкой на подробную инструкцию. Все собранные в рамках проекта деньги Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ" направил на оказание целевой поддержки детским лечебным отделениям и учреждениям страны.

К примеру, неравнодушные клиенты, делающие покупки в более чем трех сотнях супермаркетов "АТБ" в нашем Киеве и области, помогли собрать свыше полумиллиона (564 тыс. 320 гривен). На эти средства Благотворительный фонд "АТБ" закупил для Киевской областной детской больницы современный цитоскоп немецкой фирмы Karlstorz. Его цена составляет 273 320 грн. Также клиника получила тонометр Icare Ic 100 (стоимостью почти сто тысяч гривен) и ультразвуковой офтальмологический сканер нового поколения (196 тыс. грн.). Представьте, как много маленьких пациентов получат шанс на здоровую и счастливую жизнь!

Реклама

Не секрет, что в нашей стране есть немало детей с серьезными заболеваниями, лечение которых, увы, не по карману ни их родителям, ни стране, переживающей непростые в финансовом плане времена и борющейся с пандемией. Спасением для малышей становится поддержка социально ориентированного и патриотичного бизнеса.

"Проект уникален тем, что проходил во всех магазинах сети "АТБ" по всей Украине. Мы благодарны нашим покупателям за неравнодушие. Вместе с вами нам удалось собрать внушительную сумму, которую мы инвестировали в здоровье нации", – рассказал Сергей Демченко, руководитель Всеукраинского благотворительного фонда "АТБ".

Важно отметить, что, являясь отраслевым лидером, компания "АТБ" вдохновляет на добрые дела не только миллионы своих постоянных клиентов, но и партнеров по бизнесу, а также других игроков на рынке ритейла. Для оказания системной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, компания в 2017 году создала Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ", который аккумулирует собранные средства. Затем компания добавляет свой благотворительный взнос, после чего эти деньги направляют на закупку медицинского оборудования и адресную помощь наиболее незащищенным слоям населения. Корпорация системно помогает семьям воинов, погибших на Донбассе, многодетным семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, людям, пострадавшим от стихийных бедствий, и многим другим.

Реклама

Не успел финишировать благотворительный проект "БлагоДій", как компания "АТБ" и Всеукраинский благотворительный фонд приступили к реализации новой социальной инициативы. Акция "Мене це стосується. А тебе?" стартовала в магазинах крупнейшей украинской торговой сети. Она направлена на сбор средств для оказания помощи онкобольным детям. Лицами проекта стали украинские звезды Ольга Полякова и Михаил Хома (DZIDZIO). На кассах супермаркетов "АТБ" покупателям предлагают по символической цене (5 и 7 гривен) приобрести акционные мини-шоколадки и пакетики чая.

Все вырученные деньги от реализации таких спецтоваров, а также по 0,5 грн от стоимости отмеченных специальными ценниками акционных товаров от партнеров проекта будут направлены на лечение онкобольных малышей – подопечных фонда "Таблеточки". Ежегодно в нашей стране рак диагностируется у тысячи детей. Увы, по статистике выздоравливает менее половины из них. Однако есть надежда, что благодаря усилиям социально ориентированного бизнеса и каждого из нас с вами эти печальные цифры скоро изменятся.

Ольга Полякова скромно прокомментировала свое участие в проекте "Мене це стосується. А тебе?", сказав: "Не нужно быть звездой, чтобы заниматься благотворительностью…"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама