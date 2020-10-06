Более 36 млн гривен наличными: В Киеве разоблачили конвертцентр под прикрытием (фото)

В Киеве разоблачили межрегиональный конвертационный центр – изъято более 36 млн гривен наличными.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Группа людей с помощью фиктивных и транзитных предприятий оказывали реальным компаниям услуги по конвертации денег, а также "документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита".

"Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам", – говориться в сообщении ведомства.

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Кроме этого, с целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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Во время обысков было изъято наличных денег на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Помимо этого, на счетах арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.

Отметим, конвертцентр действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.

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Напомним, в Киевской области также разоблачили в этом году конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.

А в Днепре организатор конвертцентра во время бегства разбил 10 автомобилей – в машине злоумышленника обнаружили 2,1 млн гривен.

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