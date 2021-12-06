Бомбоубежища в Киеве: все, что надо знать на случай нападения России

Войска Российской Федерации могут напасть на Украину уже в начале 2022 года

Сейчас войска агрессора сосредоточены в четырех местах, с которых и могут начать наступление/Коллаж: Сегодня

В столице начали проверять бомбоубежища на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Российская Федерация может в любое время осуществить полномасштабное нападение на нашу страну.

Укрытие в столице

В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Он содержит:

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хранилища гражданской защиты,

подземное пространство метрополитена,

подвальные помещения жилых домов,

подземные паркинги,

другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых выше сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.

Уведомление о НС

Главный способ оповещения населения о порядке обращения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения сетью проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидение, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.

Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.

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Сколько укрытий есть в Киеве?

В столице Украины для укрытия от угрозы есть:

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

Нападение России — что известно?

Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Россия может применить 175 тысяч военнослужащих. Американская разведка имеет соответствующий документ со спутниковыми фотографиями. Там видно, что русские войска сосредоточиваются в четырех местах.

Согласно источнику, российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года.

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"Российские планы предусматривают военное наступление с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины... Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", – сказано в сообщении.

На карте США количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы "для сокрытия намерений и создания неопределенности".

Согласно документу, сейчас развернуто 50 боевых тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.

Кроме того, предполагается, что российские силы могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.

Угроза вторжения РФ

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