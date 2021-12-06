Бомбоубежища в Киеве: все, что надо знать на случай нападения России

В столице начали проверять бомбоубежища на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Российская Федерация может в любое время осуществить полномасштабное нападение на нашу страну.
Укрытие в столице
В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Он содержит:
- хранилища гражданской защиты,
- подземное пространство метрополитена,
- подвальные помещения жилых домов,
- подземные паркинги,
- другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.
При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых выше сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.
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Уведомление о НС
Главный способ оповещения населения о порядке обращения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения сетью проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидение, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.
Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.
Сколько укрытий есть в Киеве?
В столице Украины для укрытия от угрозы есть:
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных перехода;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.
Нападение России — что известно?
Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Россия может применить 175 тысяч военнослужащих. Американская разведка имеет соответствующий документ со спутниковыми фотографиями. Там видно, что русские войска сосредоточиваются в четырех местах.
Согласно источнику, российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года.
"Российские планы предусматривают военное наступление с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины... Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", – сказано в сообщении.
На карте США количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы "для сокрытия намерений и создания неопределенности".
Согласно документу, сейчас развернуто 50 боевых тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.
Кроме того, предполагается, что российские силы могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.
Угроза вторжения РФ
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.
- Меркель сделала России предупреждение насчет Украины.
- Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать Москва туда с 15 ноября.
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