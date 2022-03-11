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Боялись разлуки: в Киеве во время войны поженились медики (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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11 марта, 12:22
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Сейчас все работники больницы постоянно находятся на рабочем месте из-за большого количества пациентов
Врач сделал предложение медсестре за два дня до начала войны / Коллаж "Сегодня"
Врач сделал предложение медсестре за два дня до начала войны / Коллаж "Сегодня"

В Киеве во время войны, которую развязала Россия, поженились двое медработников. Молодые люди боялись, что военные действия могут их разлучить.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Боялись, что могут разлучиться

Врач-реаниматолог сделал предложение медсестре блока кардиореанимации за два дня до начала войны. Однако после начала военных действий в клинической больнице № 5 в Киеве, где работают влюбленные, начали принимать раненных.

"Пожениться сейчас они решили после того, как стали работать в тяжелых условиях военных действий. Они боялись, что война из может разлучить. Дмитрий рвался в ЗСУ. Он уроженец Сумской области. Там остались его родители. Он хотел отомстить за те разрушения и убийства, которые совершил агрессор", – говорит заведующий отделением Валерий Батушкин.

Больница стала вторым домом

Медик добавляет, что сейчас все врачи постоянно находятся на рабочем месте из-за большого количества пациентов.

"И вот они решили расписаться. Это произошло вчера. Ни колец, ни фаты. Они расписались в рабочей форме, но были очень счастливы", – добавил Валерий Батушкин.

Жизнь продолжается

В поселке Авангард Одесской области прошла свадебная церемония. Началась она в ЦПАУ, однако после сирены ее пришлось продолжить в бомбоубежище.

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Также в бомбоубежище Херсона родились два мальчика. Медики были готовы и всё прошло успешно – и для мам, и для новых херсонцев.

А вот в Ровенской области поженились двое нацгвардейцев. Церемония прошла в забаррикадированном городском совете, а также без белого платья, друзей, родителей.

Раньше мы писали:

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