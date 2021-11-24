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Будьте осторожны! Киевлян предупредили о гололеде на дорогах

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 09:12
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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта
В столице ожидается ухудшение погоды. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице ожидается ухудшение погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром в среду, 24 ноября, в Киеве и области водителей предупредили об опасности. На дорогах ожидается гололед.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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На дорогах будет опасно

24 ноября в Киеве и области на дорогах ожидается гололед – I уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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Погода на 24 ноября

В среду, 24 ноября, в Украине прогнозируют сухую погоду. В то же время в стране будет холодно.

В течение дня на территории Украины ожидается переменная облачность. Ветер — 7-12 м/с.

На западе температура составит 3-6 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от -1 до +2 градусов.

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В северных регионах температура составит 1-6 градусов тепла. На юге — +1-6 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют, 2-4 градуса тепла, а в Симферополе тоже будет сухо, +4-6 градусов.

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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