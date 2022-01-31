Чего ждать от погоды в Киеве в первые дни февраля – прогноз

Температура воздуха будет морозная, но также стоит ожидать и потепление

В столице будет идти небольшой снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киевена этой неделе будет прохладной, а осадки синоптики прогнозируют только в воскресенье. Максимум температура воздуха в столице днем опустится до 5 градусов мороза.

Об этом сообщает gismeteo.

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Сегодня в городе стоит ожидать до 1 градуса тепла, а вот завтра, 1 февраля, в Киеве температура воздуха опустится до -3 градусов.

2 февраля в столице будет около 0 градусов, но в четверг температура воздуха снова начнет опускаться. Столбики термометров покажут 1 градус мороза.

4 февраля станет еще холоднее. Днем будет до -5 градусов. 5 и 6 февраля в Киеве снова будет "плюс". Температура воздуха прогреется до 1 градуса тепла.

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Осадки стоит ожидать только 5 и 6 февраля. В остальные дни в Киеве будет сухая погода.

Погода в Киеве на неделю. Скрин: gismeteo.

Какая будет температура?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня",что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Авт.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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