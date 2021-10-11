Чернобыль в истории. Как выглядела АЭС после взрыва 30 лет назад (фото)

Авария мистически повторилась в ночь с пятницы на субботу, как и в 1986 году

С момента пожара на Чернобыльской АЭС прошло ровно 30 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Тридцать лет назад "мирный атом" вновь напомнил о себе. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария и пожар – вышла из строя турбина.

Слухи о новом ЧП быстро дошли до Киева. Жители столицы были изрядно напуганы, поскольку со дня радиационной катастрофы на ЧАЭС прошло всего лишь пять лет. Все панически боялись повторения радиационного кошмара. Благо на этот раз обошлось без человеческих жертв и катастрофического выброса радиации.

Реклама

На ЧАЭС немедленно прибыли пожарные из Киевской и Житомирской областей. Через считанные секунды после аварии был остановлен и охлажден реактор.

Мистическое совпадение

Взрыв с последующим пожаром на ЧАЭС произошел 11 октября. И случилось это в ночь с пятницы на субботу. Не мистика ли? Ведь в 1986 году роковая авария на ЧАЭС тоже произошла в ночь с пятницы на субботу.

Что произошло

Как заявили позже эксперты, ЧП произошло после отключения на ремонт четвертого турбогенератора. Он непроизвольно включился. Из-за этого разгерметизировался корпус генератора – водород, который использовался для охлаждения попал в область высокого давления. Как следствие произошел взрыв, а после него начался пожар.

Реклама

Кто и как тушил?

На место немедленно прибыли пожарные подразделения по охране ЧАЭС и Чернобыльско-Припятской оперативной зоны. Они были на месте в считанные минуты и приступили к ликвидации пламени. На помощь им выехали пожарные расчеты из Киевской областей и Киева. К тушению пожара были привлечены более 300 пожарных

Уже во всю готовились скорые для приема пострадавших от радиации.

Тогда чиновники не скрывали, что спасатели тушили пожар в тех же обычных пожарных робах, как и в 1986 году. Увы, спустя пять лет после чернобыльской катастрофы, никто и не подумал выдать им специальные костюмы для тушения огня в условиях радиации.

Реклама

Повезло, что на этот раз уровень радиации был небольшим и не таким опасным как в 1986 году, но полностью ликвидировать возгорание удалось за шесть часов.

Как вспоминали позже сами пожарные, после ликвидации огня, они были вынуждены проходить КПП босиком. Обувь была сильно загрязнена радиацией и ее пришлось выбросить.

Последствия пожара на Чернобыльской АЭС в 1991 году. Фото: архивные

Причина: неисправность выключателя?

Тогда называли три возможные причины аварии:

дефект выключателя, который запустил турбину

неполадки в схеме управления турбогенератором

неправильные действия персонала станции

Третью причину специалисты исключили сразу, поскольку персонал действовал ответственно и слажено.

На ЧАЭС прибыли представители завода из Ленинграда (теперь Санкт-Петербург), где был изготовлен выключатель. Им предстояло проанализировать, почему сработал выключатель, запустив турбину. Но для этого нужно было разобрать завалы после взрыва. Для этого понадобилось, как минимум, три дня. Над четвертым турбогенератором зияла огромная "дыра" – 36 на 51 метр.

Убытки от пожара тогда оценили в почти миллион рублей. Аварию назвали еще одним "тяжелым ударом по отечественной атомной энергетике". Тогда же начали более настойчиво говорить о полном закрытии ЧАЭС.

Кстати, 29 октября 1991 года Верховная Рада Украины обратилась к Организации Объединенных наций и правительств стран мира об оказании помощи в решении чернобыльской проблемы.

Реактор под накрытием. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Ранее мы писали: