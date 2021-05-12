В Чернобыле будет новый взрыв? На ЧАЭС ответили на панику в СМИ

Сотрудники Чернобыльской станции объяснили, откуда могла взяться повышенная нейтронная активность и чем это грозит Украине и остальному миру

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В некоторых помещениях Чернобыльской АЭС действительно наблюдается рост нейтронной активности, но переживать из-за этого не стоит, поскольку это не грозит неконтролируемой цепной реакцией деления.

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Об этом заявили в инфоцентре ЧАЭС в ответ на публикации в СМИ.

На станции объяснили деление нейтронов в помещении 305/2 испарением воды в среде отдельных масс ядерного топлива. Но ученые прогнозируют, что в будущем показатель нейтронной активности будет постоянным.

Чтобы избежать неожиданных всплесков ядерной активности на территории атомной станции, проводится регулярный мониторинг топливосодержащих материалов. И ни разу с начала установления нового саркофага пределы безопасной эксплуатации укрытия не превышались.

"В настоящее время показания датчиков плотности потока нейтронов во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления", – говорится в заявлении ЧАЭС.

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И даже в случае критически высокой нейтронной активности предусмотрено применение нейтронопоглощающего раствора.

Напомним, ранее журнал Science сообщил о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. Якобы число нейтронов в некоторых недоступных помещениях станции увеличивается, что говорит о реакции деления, которая может ускориться, что приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии. На этом фоне будет созван экспертный комитет, который решит дальнейший порядок действий.