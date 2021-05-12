Українська
$ 27,67
33,67
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Чернобыле будет новый взрыв? На ЧАЭС ответили на панику в СМИ

12 мая, 22:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сотрудники Чернобыльской станции объяснили, откуда могла взяться повышенная нейтронная активность и чем это грозит Украине и остальному миру

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В некоторых помещениях Чернобыльской АЭС действительно наблюдается рост нейтронной активности, но переживать из-за этого не стоит, поскольку это не грозит неконтролируемой цепной реакцией деления.

Реклама

Об этом заявили в инфоцентре ЧАЭС в ответ на публикации в СМИ.

На станции объяснили деление нейтронов в помещении 305/2 испарением воды в среде отдельных масс ядерного топлива. Но ученые прогнозируют, что в будущем показатель нейтронной активности будет постоянным.

Чтобы избежать неожиданных всплесков ядерной активности на территории атомной станции, проводится регулярный мониторинг топливосодержащих материалов. И ни разу с начала установления нового саркофага пределы безопасной эксплуатации укрытия не превышались.

В тренде
Красивейшие места: как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария (фото)

"В настоящее время показания датчиков плотности потока нейтронов во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления", – говорится в заявлении ЧАЭС.

Реклама

И даже в случае критически высокой нейтронной активности предусмотрено применение нейтронопоглощающего раствора.

Напомним, ранее журнал Science сообщил о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. Якобы число нейтронов в некоторых недоступных помещениях станции увеличивается, что говорит о реакции деления, которая может ускориться, что приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии. На этом фоне будет созван экспертный комитет, который решит дальнейший порядок действий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Курили, пили и задували свечи: подростки
Курили, пили и задували свечи: подростки "отличились" на Пасху в церкви (видео)Другие новости
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?Другие новости
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)Другие новости
Больше чем благотворительность:
Больше чем благотворительность: "АТБ" передала три тысячи пасхальных подарков детям из "серой" зоны ДонбассаДругие новости
"Начали творить какую-то хр*нь": подростки извинились за дебош в церкви (видео)Другие новости
Станцию
Станцию "Майдан Незалежности" закрыли, а людей отогнали с площади. Что произошло (обновлено)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять