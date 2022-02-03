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Даже не по 10 копеек! Мы узнали, когда в Киеве перестанут продавать пластиковые пакеты (видео)

Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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3 февраля, 18:55
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Уже совсем скоро их должны полностью убрать из продажи во всех магазинах
В Киеве перестанут продавать пластиковые пакеты
В Киеве перестанут продавать пластиковые пакеты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вскоре уберут с продажи пластиковые пакеты в магазинах. Это должно произойти уже весной.

Когда и как будут отказываться от пластиковых пакетов – выяснял корреспондент "Сегодня".

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Для этого мы посетили несколько супермаркетов в Киеве и спросили, как будет происходить этот процесс.

В "Форе" сотрудники отказались давать комментарий журналисту, однако не на камеру сказали, что пакеты должны полностью вывести с продажи до марта.

В то же время в "Cильпо" подтвердили такую же информацию.

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"С марта выходят из быта пластиковые пакеты. Переходим на кукурузные и из вторичного сырья", – рассказала нам сотрудница супермаркета.

Готовы ли отказаться от пакетиков

Многие киевляне уже привыкли к тому, что за пластиковые пакеты приходиться платить. Однако если их вовсе уберут из продажи, многие не будут расстроены.

"Вообще можно убрать пакетики. Я себе буду шить мешочки и буду ходить с мешочками", – рассказала нам пожилая киевлянка.

На вопрос, не жаль ли по 10 копеек платить за пакетики, женщина ответила "а что делать?".

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Также люди все чаще отказываются от пластика в пользу эко-торб.

Какая ситуация сейчас

Хоть с 1 февраля магазины обязали продавать пластиковые пакеты не дешевле 2 грн, в столице их все еще продают по символической цене – всего 10 копеек. Однако некоторые супермаркеты предлагают и более экологические варианты. Например, можно купить эко-торбу всего за 10 гривен вместо большого пластикового пакета.

Цены на пакеты в магазинах Киева. Фото: Сегодня

Ранее мы писали:

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