Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)

14 мая, 20:58

Виктория Барановская Виктория Барановская

40-метровый государственный символ Израиля прикрепили к дрону и запустили в небо над украинской столицей в знак солидарности

REUTERS/Valentyn Ogirenko

REUTERS/Valentyn Ogirenko

В пятницу, 14 апреля, в центре Киева заметили 40-метровый флаг Израиля, он, прикрепленный к дрону, пролетел над столицей.

Реклама

Об этом сообщает парк дронов Dronarium.

Оказалось, что таким образом они решили поздравить Израиль с Днем независимости, который отмечается 14 мая.

"Мы верим, что флаги и уверенность в своей правоте сильнее ракет, а Независимость сильнее обстоятельств, которые ей угрожают. Поэтому Израиль справится, как справимся и мы", – говорится в сообщении.

В тренде
Током не убьет. Кто будет пользоваться дефибрилляторами в метро Киева
В тренде
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьму
В тренде
В Киеве экс-нардеп "крышевал" нелегальную торговлю в подземных переходах (обновлено)
Реклама

Отметим, что именно в этот день в 1948 году была подписана Декларация о независимости Израиля. А будущий первый премьер министр независимой страны Давид Бен-Гурион объявил о создании Государства Израиль.

Напомним, что с 10 мая Израиль подвергается ракетным обстрелам с территории сектора Газа, а 13 мая в сторону Израиля открыли огонь с противоположной части страны – из Ливана.

Более подробно о ситуации читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?Другие новости
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)Другие новости
Больше чем благотворительность:
Больше чем благотворительность: "АТБ" передала три тысячи пасхальных подарков детям из "серой" зоны ДонбассаДругие новости
"Начали творить какую-то хр*нь": подростки извинились за дебош в церкви (видео)Другие новости
Станцию
Станцию "Майдан Незалежности" закрыли, а людей отогнали с площади. Что произошло (обновлено)Другие новости
Ветераны
Ветераны "Азова" обозвали Киву "ссыклом" из-за событий под студией канала "Украина 24"Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять