День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)

40-метровый государственный символ Израиля прикрепили к дрону и запустили в небо над украинской столицей в знак солидарности

REUTERS/Valentyn Ogirenko

В пятницу, 14 апреля, в центре Киева заметили 40-метровый флаг Израиля, он, прикрепленный к дрону, пролетел над столицей.

Реклама

Об этом сообщает парк дронов Dronarium.

Оказалось, что таким образом они решили поздравить Израиль с Днем независимости, который отмечается 14 мая.

"Мы верим, что флаги и уверенность в своей правоте сильнее ракет, а Независимость сильнее обстоятельств, которые ей угрожают. Поэтому Израиль справится, как справимся и мы", – говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, что именно в этот день в 1948 году была подписана Декларация о независимости Израиля. А будущий первый премьер министр независимой страны Давид Бен-Гурион объявил о создании Государства Израиль.

Напомним, что с 10 мая Израиль подвергается ракетным обстрелам с территории сектора Газа, а 13 мая в сторону Израиля открыли огонь с противоположной части страны – из Ливана.

Более подробно о ситуации читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности.