Дом плачущей вдовы в Киеве: что скрывает одна из резиденций президента

Особняк Аршавского — здание в Киеве на ул. Лютеранская, 23, памятник архитектуры местного значения

В Киеве ходят легенды о резиденции президента / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из самых известных памятников архитектуры столицы – Дом плачущей вдовы, также известен как Особняк Аршавского. Он привлекает туристов и местных жителей, поскольку окутан мистикой и легендами.

Об этом сообщает 44.ua.

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В здании, построенном в 1908 году, были квартиры по 10 комнат на каждом этаже, помещения для авто, комнаты для прислуги, холодильные, прачечные, винный погреб. Сад имел площадь 125 кв. метров.

Как выглядел Особняк Аршавского. Фото: 44.ua

Легенда о плачущей вдове

В 1913 году особняк у Аршавского купил киевский купец 1-й гильдии Товий Апштейн. У него была жена Груня, с которой и связывают грустную легенду. Известно, что купец умер в 1917 году, и его вдова еще два года жила в этом доме, вместе с семьей одного из сыновей.

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Согласно легенде, Товий умер от болезни, и Груня очень долго была в трауре. Она стояла у окна и постоянно плакала. А в какой-то момент слуги стали замечать, что она разговаривает с покойным мужем.

Фото: 44.ua

Это продолжалось долго, а выглядело настолько реалистично, что свидетели и сами верили, что Товий отвечает ей. Груня пережила своего мужа на 5 лет. По легенде, она завещала установить на доме ее лицо. Каменный маскарон действительно выглядит печально, а глаза в нем сделаны так, что когда идет дождь, вдова действительно плачет.

Многие утверждают, что даже сейчас можно услышать шепот Груни и Товия, если подойти вплотную к дому. Насколько легенда правдива — неизвестно, ведь конкретных подтверждений этой версии нет.

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Что сейчас с этим домом

Когда Украина стала независимой, дом стал одной из киевских резиденций президента. Это самая маленькая в Киеве резиденция. Известно, что в доме останавливались Кондолиза Райс, Мадлен Олбрайт, президент Бразилии, принц Андорры, и другие. Жил в этом доме во время визитов в Киев и Владимир Путин.