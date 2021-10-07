Дом плачущей вдовы в Киеве: что скрывает одна из резиденций президента

Один из самых известных памятников архитектуры столицы – Дом плачущей вдовы, также известен как Особняк Аршавского. Он привлекает туристов и местных жителей, поскольку окутан мистикой и легендами.
Об этом сообщает 44.ua.
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В здании, построенном в 1908 году, были квартиры по 10 комнат на каждом этаже, помещения для авто, комнаты для прислуги, холодильные, прачечные, винный погреб. Сад имел площадь 125 кв. метров.
Легенда о плачущей вдове
В 1913 году особняк у Аршавского купил киевский купец 1-й гильдии Товий Апштейн. У него была жена Груня, с которой и связывают грустную легенду. Известно, что купец умер в 1917 году, и его вдова еще два года жила в этом доме, вместе с семьей одного из сыновей.
Согласно легенде, Товий умер от болезни, и Груня очень долго была в трауре. Она стояла у окна и постоянно плакала. А в какой-то момент слуги стали замечать, что она разговаривает с покойным мужем.
Это продолжалось долго, а выглядело настолько реалистично, что свидетели и сами верили, что Товий отвечает ей. Груня пережила своего мужа на 5 лет. По легенде, она завещала установить на доме ее лицо. Каменный маскарон действительно выглядит печально, а глаза в нем сделаны так, что когда идет дождь, вдова действительно плачет.
Многие утверждают, что даже сейчас можно услышать шепот Груни и Товия, если подойти вплотную к дому. Насколько легенда правдива — неизвестно, ведь конкретных подтверждений этой версии нет.
Что сейчас с этим домом
Когда Украина стала независимой, дом стал одной из киевских резиденций президента. Это самая маленькая в Киеве резиденция. Известно, что в доме останавливались Кондолиза Райс, Мадлен Олбрайт, президент Бразилии, принц Андорры, и другие. Жил в этом доме во время визитов в Киев и Владимир Путин.