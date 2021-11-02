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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Достаем зонтики. Прогноз погоды в Киеве на 2 октября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
2 ноября, 06:30
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В течение дня в столице Украины ожидается небольшой дождь
В течение дня в Киеве будет прохладная погода/Коллаж: Сегодня
В течение дня в Киеве будет прохладная погода/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 2 ноября, в Киеве ожидается прохладная погода. В то же время синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве в течение дня температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов. Ветер — восточный, 3-8 м/с. Стоит заранее позаботиться о зонтиках, поскольку ожидаются осадки.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы в Украине меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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