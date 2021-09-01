Ее место возле камина. Как живет сиамская кошка, которая семь дней провела в тоннелях киевского метро

Животное чудом выжило в тоннелях метрополитена, скорее всего, питалось пойманными мышами и тем, что оставляли ловцы возле тоннеля

Сейчас кошечка находится дома у волонтера на Куреневке. Фото: Лада Кириенко

Сиамская кошка, которая прожила семь дней в тоннелях Киевского метрополитена, ищет новый дом.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказала волонтер Лада Кириенко, которая опекается судьбой котенка.

Напомним, что животное выбралось из переноски волонтера на станции метро "Контрактовая площадь", и его не могли поймать семь дней. Кошка жила в тоннеле, пока не была поймана в специальную ловушку. Котенок чудом выжил.

Сейчас пятимесячная сиамская кошечка живет дома у волонтера, а Лада продолжает искать для нее новую семью.

"Она уже отошла от шока. Постепенно забывает приключения в метро. Играется со своими друзьями-котиками. Хорошо кушает, ходит на лоток в туалет. Я боялась, что после пережитого стресса она не будет этого делать. В общем живет в ожидании своей новой семьи. Кошечка имеет сдержанный аристократический характер. Ее место где-то возле камина в большом просторном доме. К людям она сдержанная, но не агрессивная. Имя я ей все-таки дала двойное Арика-Тоннелька", – рассказывает сайту "Сегодня" Лада Кириенко.

Кошечка ищет хозяина. Фото: Лада Кириенко

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Тоннелька по-прежнему относится к людям с опаской – уж очень много от них она натерпелась. У кошки очень печальная история. Ее вместе с мамой выбросили на Оболони просто на улицу. Из всей кошачьей семьи она выжила только одна, плюс перенесла шок от недели жизни под землей.

"Я очень ответственно отношусь к подбору семьи для котенка. Люди должны понимать, что это не игрушка, не занавеска, не шторка на окно, а живая душа. Мне звонили несколько неадекватных людей, но я им отказала. Сейчас есть несколько кандидатур для Тоннельки. Я буду встречаться и разговаривать с этими людьми. Тут спешить не нужно. Я очень тщательно отбираю хозяев для животных, поэтому некоторые пристроенные мною котики живут лучше, чем я", – делится с нами волонтер.

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Такое уже было раньше

Подобный случай в киевском метрополитене не первый. Несколько лет назад кот сбежал на станции метро "Выдубичи".

Но там животное сумело найти выход из станции и самостоятельно удрать из подземки.

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Ранее мы сообщали, что в киевском метро произошел сбой . Люди до сих пор не могут купить разовую поездку и пополнить карту.

. Люди до сих пор не могут купить разовую поездку и пополнить карту. Также напомним, в Киевском метрополитене прокомментировали потоп на "Героев Днепра".