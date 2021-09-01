Її місце біля каміна. Як живе сіамська кішка, яка сім днів провела в тунелях київського метро

Тварина дивом вижило в тунелях метрополітену, швидше за все, харчувалося спійманими мишами і тим, що залишали ловці біля тунелю

Зараз кішечка перебуває вдома у волонтера на Куренівці. Фото: Лада Кірієнко

Сіамська кішка, яка прожила сім днів в тунелях Київського метрополітену, шукає новий будинок.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіла волонтер Лада Кірієнко, яка опікується долею кошеняти.

Нагадаємо, що тварина вибралася з переноски волонтера на станції метро "Контрактова площа", і її не могли зловити сім днів. Кішка жила в тунелі, поки не була спіймана у спеціальну пастку. Кошеня дивом вижило.

Зараз п'ятимісячна сіамська кішечка живе вдома у волонтера, а Лада продовжує шукати для неї нову сім'ю.

"Вона вже відійшла від шоку. Поступово забуває пригоди в метро. Грається зі своїми друзями-котиками. Добре їсть, ходить на лоток у туалет. Я боялася, що після пережитого стресу вона не буде цього робити. Загалом живе в очікуванні своєї нової сім'ї. Кішечка має стриманий аристократичний характер. Її місце десь біля каміна в великому просторому будинку. До людей вона стримана, але не агресивна. Ім'я я їй все-таки дала подвійне Аріка-Тунелька", – розповідає сайту "Сьогодні" Лада Кірієнко.

Кішечка шукає господаря. Фото: Лада Кірієнко

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Тунелька, як і раніше, ставиться до людей з побоюванням – вже дуже багато від них вона натерпілася. У кішки дуже сумна історія. Її разом з мамою викинули на Оболоні просто на вулицю. З усієї котячої сім'ї вона вижила тільки одна, плюс перенесла шок від тижні життя під землею.

"Я дуже відповідально ставлюся до підбору сім'ї для кошеняти. Люди повинні розуміти, що це не іграшка, що не фіранка, що не шторка на вікно, а жива душа. Мені дзвонили декілька неадекватних людей, але я їм відмовила. Наразі є декілька кандидатур для Тунельки. Я буду зустрічатися і розмовляти з цими людьми. Тут поспішати не потрібно. Я дуже ретельно відбираю господарів для тварин, тому деякі прибудовані мною котики живуть краще, ніж я", – ділиться з нами волонтер.

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Таке вже було раніше

Подібний випадок в київському метрополітені не перший. Кілька років тому кіт втік на станції метро "Видубичі".

Але там тварина зуміла знайти вихід зі станції і самостійно втекти з підземки.

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