Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Экологическая угроза: в Киеве хотят ограничить запуск воздушных шаров в небо

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 декабря, 17:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Запуск воздушных шариков – красивая традиция на многих праздниках, но она наносит существенный вред экологии
В столице могут внести запрет на воздушные шары
В столице могут внести запрет на воздушные шары / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве предлагают запретить запускать воздушные шары в небо. Ведь на самом деле они якобы несут угрозу окружающей среде.

Об этом говорится в петиции на сайте КГГА.

Реклама

Почему шары опасны

"Когда мы отпускаем гелиевый шарик или связку шаров (что еще хуже) в небо, то должны понимать, что они не улетают в космос, какое-то время пуля летит воздухом, а затем оседает на землю, на ветки деревьев, в водоем, или еще хуже в реку, море, океан", – пишет автор петиции Галина Мерецкая.

По ее словам, гелиевый шарик может находиться в воздухе до 14 часов и пролететь за это время десятки километров.

"А дальше яркий цвет привлечет внимание животных, птиц, черепах, которые перепутают шарик с едой, проглотят и умрут от голода, став заложниками заблокированного пищевода. Еще хуже ситуация, когда шарик попадает в воду: остатки воздушных шаров, попавших в водоем похожи на медуз и другие морские создания, из-за чего их потребляют в пищу крупные морские животные (например киты) и погибают", – добавляет она.

Реклама

Какие цели у петиции

Петиция автора имеет несколько целей:

  • запретить на административном уровне запускать гелиевые шарики или любые другие предметы из латекса в небо;
  • ввести обязательный урок экологии в школе и в детских садах, и рассказывать о последствиях запусков шариков не только детям, но и их родителям.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Реклама
ТОП публикаций
Инна Собора

Инна Собора

Редактор раздела Киев

 Смотреть все статьи
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 839

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять