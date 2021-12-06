Экологическая угроза: в Киеве хотят ограничить запуск воздушных шаров в небо

Запуск воздушных шариков – красивая традиция на многих праздниках, но она наносит существенный вред экологии

В столице могут внести запрет на воздушные шары / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве предлагают запретить запускать воздушные шары в небо. Ведь на самом деле они якобы несут угрозу окружающей среде.

Об этом говорится в петиции на сайте КГГА.

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Почему шары опасны

"Когда мы отпускаем гелиевый шарик или связку шаров (что еще хуже) в небо, то должны понимать, что они не улетают в космос, какое-то время пуля летит воздухом, а затем оседает на землю, на ветки деревьев, в водоем, или еще хуже в реку, море, океан", – пишет автор петиции Галина Мерецкая.

По ее словам, гелиевый шарик может находиться в воздухе до 14 часов и пролететь за это время десятки километров.

"А дальше яркий цвет привлечет внимание животных, птиц, черепах, которые перепутают шарик с едой, проглотят и умрут от голода, став заложниками заблокированного пищевода. Еще хуже ситуация, когда шарик попадает в воду: остатки воздушных шаров, попавших в водоем похожи на медуз и другие морские создания, из-за чего их потребляют в пищу крупные морские животные (например киты) и погибают", – добавляет она.

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Какие цели у петиции

Петиция автора имеет несколько целей:

запретить на административном уровне запускать гелиевые шарики или любые другие предметы из латекса в небо;

ввести обязательный урок экологии в школе и в детских садах, и рассказывать о последствиях запусков шариков не только детям, но и их родителям.

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