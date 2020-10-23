Эксклюзивное видео "Сегодня": что на самом деле добавляют в пельмени

Журналисты устроились на производство, чтобы показать, как делают полуфабрикаты

Фарш из костей и шкурок, тесто с красителями и опасные добавки. Все это украинцы едят, когда покупают магазинные пельмени и вареники одного из производителей. Именно он соглашается брать на работу людей с улицы. Спецкорам "Сегодня" без проблем удалось устроиться на производство полуфабрикатов, расположенного в нескольких километрах от Киева.

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То, что увидели Юрий Гула и Елена Гончаренко – потрясает! Две сотни работников не носят ни масок, ни перчаток. И это – в разгар пандемии коронавируса.

К тому же, как показали последние исследования, вирус долго может храниться на замороженных продуктах. Кадры, от которых волосы дыбом – в эксклюзивном цикле-расследовании "Убийственная еда".

Шесть утра. Впереди первый рабочий день.

Журналисты "Сегодня" сидят на проходной завода. Им говорят подождать несколько минут. Новоиспеченные рабочих встречает бригадир Ольга. И сразу ведет в цех.

"Выдам вам одноразовые халаты, шапочки", – говорит бригадир Ольга.

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Пельмени, вареники, блины и голубцы делают в огромном павильоне. Доступ сюда теперь имеют и спецкоры "Сегодня". Для этого не понадобилось практически никаких специальных документов, корреспондентов фактически взяли с улицы. Здесь десятки помещений с холодильниками и мясорубками.

Гудят машины. Как пчелы в улье, каждый делает свое. Лепят, варят и фасуют.

"Здесь молодые все. Девушки, парни, все молодые", – говорят в цеху.

Но спецкоров интересует не обертка, а именно начинка – корреспонденты хотят узнать больше о ее составе в пельменях.

На упаковке указано: мука пшеничная высшего сорта, 30% говядины, вода, лук репчатый. Без стабилизаторов и красителей, все из натуральных ингредиентов – отмечает производитель. А "Сегодня" тем временем попадают в святая святых – мясной цех.

В огромную мясорубку парень веслом заталкивает куриную кожицу, крылья и кости. Это моментально превращается в однородную массу – почти желе. Бригадир называет это натуральными ингредиентами, впрочем признается:

"Есть и добавки", – говорит бригадир.

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И – не только в мясной начинке. Уже в следующем цеху "Сегодня" замечают огромные подносы с разноцветными хинкали. Думаете, зеленый цвет дают ароматные травы и шпинат? А желтый – домашние яйца? Нет! На этом предприятии грузинские деликатесы – красят!

"Почему они зеленые?" – спрашивают журналисты. "Добавляется в тесто краситель, и они выходят зелеными", – отвечают в цеху.

И настоящий шок: когда весь мир противостоит коронавирусу, здесь его будто не замечают. Рабочие – без масок и перчаток. На 200 человек – ни одного санитайзера. Вытирают пот со лба – и снова за работу.

Без перчаток, словно жонглирует, женщина голыми руками переворачивает блины. Одна – на 30 сковородок, ни одна оладья не обходит ее рук. Ощупывает – каждую.

"Мы пробовали ставить старших женщин. Есть такие, которые не выдерживают жары. Им трудно, им жарко. Или давление у людей. Здесь у нас также работают только девушки", – говорят на производстве.

Старые и молодые, а – еще несовершеннолетние. На предприятии "Сегодня" заметили и тех, кто должен быть в школе, но – жарит беляши.

"Это вообще мальчик работает?" – спрашивают корреспонденты. – "Да, мальчик молоденький".

Невыносимые условия труда, полная антисанитария. Что на все это скажут те, кто должен контролировать? Представительница Госслужбы по вопросам труда – эмоций не сдерживает.

"Где гарантия, что в этих бендериках – не бывшие работники?", – грустно шутит представительница Госслужбы по вопросам труда.

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Журналисты "Сегодня" направили официальный запрос в Госслужбу по вопросам труда и в Госпотребслужбу. Проверят ли они это предприятие?

Об этом специальные корреспонденты Юрий Гула и Елена Гончаренко расскажут сегодня, 23 октября, в 19:00, в заключительной серии цикла-расследования "Убийственная еда",в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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