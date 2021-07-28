Фонтан высох. Мэрию Киева обвинили в строительстве "потемкинских деревень"

В Оболонском районе "высох" фонтан. Коллаж "Сегодня"

В социальных сетях разразился скандал из-за нерабочего фонтана в Оболонском районе Киева, который еще год назад торжественно открывал мэр столицы Виталий Кличко. Местные жители считают, что их обманули и построили сооружение, напоминающее "потемкинские деревни".

"Фонтан оказался "сухим" не в переносном, а прямом смысле! Очередной развод киевлян в типичном стиле "потемкинских деревень", – написали под опубликованным фото.

Реклама

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) прокомментировали нападение на мэрию сайту "Сегодня". В пресс-службе Кличко заверили, что фонтан работает.

"Фонтан на Оболонской площади работает. Есть технические дни, когда проводится его профилактика, а это два дня в неделю, когда фонтан не работает. В остальные дни недели он работает", – рассказали в КГГА.

В мэрии думают, что люди могли заметить неработающий фонтан, когда проводилась его техническая профилактика.

Ночной вид фонтана на Оболонской площади. Фото с камер наблюдения

Время работы фонтана:

Понедельник-среда: с 10:00 до 13:00, перерыв с 18:00 до 22:00;

Четверг – санитарно-технический день;

Пятница: с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 13:00, с 18:00 до 23:00;

Суббота-воскресенье: с 12:00 до 23:00;

Свето-музыкальное представление начинается в 20:00.

Реклама

"Сухой" фонтан в Киеве. Фото с камер наблюдения

Напомним, фонтан в спальном районе Киева открыли в середине сентября 2020 года. На Оболонской площади провели реконструкцию сквера, убрав МАФы. Фонтан киевская мэрия решила сделать свето-музыкальным.

Также в сквере установили скамейки, урны, осуществили озеленение, обустроили дорожки с ФЭМ, заменили старое освещение современным. Кроме того, там обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.