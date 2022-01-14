Фото дня. Киевский парк облюбовали лебеди и целые стаи птиц

В столице на Оболони прохожие засняли много птиц в парке – больше всего внимание киевлян привлекли лебеди

В Киеве заметили лебедей / Фото: Коллаж: Сегодня

В столичном парке "Наталка", который находится в Оболонском районе, местные жители заметили много птиц в водоеме. Среди них было несколько лебедей и много других птиц.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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Фото: "Киев без цензуры"

На фото видно, что на воде были как минимум три белых лебедя. А за ними стоят много уток и чаек.

Фото: "Киев без цензуры"

Где еще можно встретить лебедей и уток в Киеве?

Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее от входа ВДНХ (м. "Выставочный центр").

Утки облюбовали больше мест:

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озеро Солнечное;

озеро Тельбин;

Фонтан-памятник возле Родины-мать;

Озеро в Отрадном парке;

Иорданское озеро на Оболони;

Китаевские пруды в парке "Феофания";

Парк Партизанской славы.

Птиц можно покормить: летом или весной можно нащипать травы прямо у озера. А в качестве корма лучше использовать слегка отваренные зерновые. Например, перловая крупа, ячмень.

Стоит помнить, что хлеб для птиц – плохая еда. Это может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, но в то же время – недоеданию и даже "крылу ангела" (деформации крыльев).