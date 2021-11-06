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Фото дня. В Киеве иностранец вышел на улицу в шотландской одежде

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
6 ноября, 15:28
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В Украине все наслаждаются последними теплыми днями осени
В Киеве заметили мужчину в юбке и футболке
В Киеве заметили мужчину в юбке и футболке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заметили иностранца в шотландской одежде. Кроме этого, он стоял с цветами.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Такого человека в национальной шотландской одежде, в юбке и футболке, мы заметили на остановке возле площади Победы.

Иностранец стоял с букетом цветов.

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Отметим, что сегодня в Украине в течение дня ожидается 10-12 градусов тепла.

Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней.

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В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

В ноябре может выпасть первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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