Фото дня. В Киеве призывают вступать в тероборону даже в автобусах

В общественном транспорте Киева появилась реклама, которая призывает вступать в добровольческие формирования территориальных общин.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Реклама появилась в общественном транспорте. На ней указано, что: "Захищати місто може кожен. Долучайся".
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Все о территориальной обороне Киева
В Киеве создают систему теробороны города. Это нужно на случай нападения России на столицу. Мэр Виталий Кличко отметил, что нужно быть готовыми к различным возможным сценариям страны-агрессора.
Что известно?
В условиях партизанского боя гражданские объекты столицы могут стать неприступными крепостями. Например: на спортивном стадионе силы обороны Киева могут разместить военную технику, транспортные развязки станут опорными пунктами и блокпостами. А каждый дом в городе будет прибежищем для снайперов. Бойцы теробороны считают, что наземная операция, в случае вторжения в Украину, может стать для РФ роковым этапом войны.
В Минобороны раскритиковали действия Кличко, заявив, что местные власти "политизируют дело организации территориальной обороны".
"Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирования Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – сказал министр обороны Алексей Резников.
Ранее мы писали:
- В Украине начал действовать документ, который регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.
- Мэр Киева Виталий Кличко на фоне конфликта с Минобороны заявил, что начинает тренировку с украинскими резервистами.