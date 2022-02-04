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Фото дня. У Києві закликають вступати до тероборони навіть у автобусах

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 15:53
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У місті утворюють систему тероборони столиці. Це потрібно на випадок нападу Росії
До добровольчих загонів братимуть не лише тих, хто служив в армії/Колаж "Сьогодні"
До добровольчих загонів братимуть не лише тих, хто служив в армії/Колаж "Сьогодні"

У громадському транспорті Києва з'явилася реклама, яка закликає вступати до добровольчих формувань територіальних громад.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Реклама з'явилася у громадському транспорті. На ній зазначено, що: "Захищати місто може кожен. Долучайся".

Реклама територіальної оборони України. Фото: сайт "Сьогодні"
Реклама територіальної оборони України. Фото: сайт "Сьогодні"

Все про територіальну оборону Києва

У Києві утворюють систему тероборони міста. Це потрібне на випадок нападу Росії на столицю. Мер Віталій Кличко зазначив, що потрібно бути готовими до різних можливих сценаріїв країни-агресора.

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Що відомо?

В умовах партизанського бою цивільні об'єкти столиці можуть стати неприступними фортецями. Наприклад: на спортивному стадіоні сили оборони Києва можуть розмістити військову техніку, транспортні розв'язки стануть опорними пунктами та блокпостами. А кожен будинок у місті буде притулком для снайперів. Бійці тероборони вважають, що наземна операція у разі вторгнення до України може стати для РФ фатальним етапом війни.

У Міноборони розкритикували дії Кличка, заявивши, що місцева влада "політизує справу організації територіальної оборони".

"Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Голови громад не очолюють формування Сил територіальної оборони та мають діяти в межах своїх компетенцій", – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

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