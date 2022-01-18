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Где в Киеве набрать святой воды на Крещение – адреса

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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18 января, 12:34
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19 января великий церковный праздник – Крещение Господне
Цистерны со святой водой будут дежурить в праздник
Цистерны со святой водой будут дежурить в праздник / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Крещение традиционно готовят автоцистерны, в которых будут развозить питьевую воду для освящения. Качество воды проходит тщательную проверку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

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Каждая из водовозок проходит санитарную обработку:

  • сначала ее дезинфицируют, заполняя водой с хлором,
  • затем промывают чистой питьевой водой,
  • позже представители лабораторий "Киевводоканала" отбирают пробы воды из водовозки и отправляют на анализ.

Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам.

Где можно набрать воду – адреса

18 января:

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  • С 10.00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

19 января:

  • С 8.00 до 10.00 возле храма Малой Теплой Софии, ул. Владимирская, 24;
  • С 10.00 до 15.00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;
  • С 13.00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;
  • С 9.00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

Советы от спасателей

Спасатели напоминают, что запрещено купаться в ледяной воде без подготовки. Также нужно помнить несколько правил для безопасного погружения в воду:

  • купаться в присутствии медиков и спасателей,
  • после купания разогреться и выпить горячего чаю,
  • находиться в воде можно только 10 секунд,
  • нельзя пить алкоголь перед погружением,
  • выбирать водоем с безопасным спуском.

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