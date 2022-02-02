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Готовы ли киевляне защищать столицу от нападения РФ – опрос (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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2 февраля, 12:07
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Каждый житель столицы может прийти в центр резервистов и узнать, что такое территориальная оборона
В столице набирают резервистов для терробороны. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице набирают резервистов для терробороны. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 2 февраля местные жители приходят в центр резервистов и записываются в лавы терробороны. На сегодняшний день в столице числится до 400 резервистов, которые подписали контракт.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что говорят резервисты?

Киевлянин Павел проживают в Печерском районе столицы и там же состоит в военкомате. По его словам, он планирует в будние дни работать, а по возможности в свободные дни тренироваться:

"Я хочу записаться в резервисты, потому что я живу в Киеве. К Объединенным силам раньше не присоединялся, но хочу совмещать свою работу и возможность тренироваться и проходить подготовку. Цель – защищать Киев, собственные семьи и дома. В рабочие дни я работаю и когда у меня будет возможность, я буду ездить тренироваться", – подчеркнул житель столицы.

Он добавил, что также сейчас рассказывает о резервистах другим людям и агитирует их на подписание контракта.

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Киевлянин Вадим Вербицкий пришел в центр узнать информацию, чтобы вступить в лавы резервистов. Мужчина еще в 2013 году записывался в резерв, а также служил в срочной службе и был добровольцем в Азове:

"Сейчас я ветеран и у меня есть небольшая инвалидность, но она мне не мешает. Это уже на сегодня тренд. При мне консультанту звонила девушка, которая учится на 3 курсе в театральном, и она хочет записаться в терроборону", – сообщил житель столицы.

Что известно о центре резервистов?

Заместитель директора департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина рассказал, что каждый киевлянин может прийти и узнать, что такое территориальная оборона. В центре резервистов расскажут все подробности – куда обращаться и какие справки собирать.

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"Потом человека записывают в журнал и контролируют прохождение всех документов. После этого он выбирает подразделение, в котором хочет служить. Затем он общается с командиром батальона и потом составляется контракт", – отметил Щербина.

На сегодняшний день в Киеве до 400 резервистов, которые подписали контракт.

"Если все будут знать об этом, то в бригаде будет 5 000 резервистов", – добавил Щербина.

Что известно о терробороне Киева?

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах Украины побуждают подготовиться к разным сценариям событий. Для обороны столицы в случае агрессии РФ власти создают штаб терробороны.

В условиях партизанского боя гражданские объекты столицы могут стать неприступными фортификациями. Например: на спортивном стадионе силы обороны Киева могут разместить военную технику, транспортные развязки станут опорными пунктами и блокпостами. А каждый дом в городе будет прибежищем для снайперов. Бойцы терробороны считают, что наземная операция, в случае вторжения в Украину, может стать для РФ роковым этапом войны.

В Минобороны раскритиковали действия Кличко, заявив, что местные власти "политизируют дело организации территориальной обороны".

"Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – сказал министр обороны Алексей Резников.

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