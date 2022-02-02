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Чи готові кияни захищати столицю від нападу РФ – опитування (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 12:07
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Кожен житель столиці може прийти в центр резервістів і дізнатися, що таке територіальна оборона
У столиці набирають резервістів для тероборони. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці набирають резервістів для тероборони. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 2 лютого місцеві жителі приходять в центр резервістів і записуються до лав тероборони. На сьогодні у столиці вже близько 400 резервістів, які підписали контракт.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що кажуть резервісти?

Киянин Павло живе у Печерському районі столиці й там само стоїть на обліку у військкоматі. За його словами, він планує у будні дні працювати, а у вихідні по змозі тренуватися:

"Я хочу записатися в резервісти, бо живу в Києві. До Збройних сил раніше не приєднувався, але хочу поєднувати свою роботу та можливість тренуватися і проходити підготовку. Мета – захищати Київ, власну сім'ю та дім. У робочі дні я працюю, і коли у мене буде можливість, я їздитиму тренуватися", – сказав житель столиці.

Павло додав, що розповідає про резервістів іншим людям та агітує їх підписати контракт.

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Киянин Вадим Вербицький прийшов у центр, щоб вступити до лав резервістів. Чоловік ще в 2013 році записувався в резерв, а також служив строкову службу та був добровольцем в "Азові":

"Тепер я ветеран, і я маю невелику інвалідність, але вона мені не заважає. Це вже сьогодні тренд. При мені консультанту телефонувала дівчина, яка навчається на 3-му курсі у театральному, і вона хоче записатися до тероборони", – сказав Вадим Вербицький.

Що відомо про центр резервістів?

Заступник директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербина розповів, що кожен киянин може прийти та дізнатися, що таке територіальна оборона. У центрі резервістів розкажуть усе докладно – куди звертатись і які довідки збирати.

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"Людину записують в журнал та контролюють просування всіх документів. Після цього вона вибирає підрозділ, у якому хоче служити. Потім вона спілкується з командиром батальйону та підписує контракт", – зазначив Щербина.

На сьогодні у Києві близько 400 резервістів, які підписали контракт.

"Якщо всі знатимуть про це, то в бригаді буде 5000 резервістів", – додав Щербина.

Що відомо про тероборону Києва?

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах України спонукають підготуватися до різних сценаріїв. Для оборони столиці у разі агресії РФ влада створює штаб тероборони.

В умовах партизанського бою цивільні об'єкти столиці можуть стати неприступними фортецями. Наприклад: на спортивному стадіоні сили оборони Києва можуть розмістити військову техніку, транспортні розв'язки стануть опорними пунктами та блокпостами. А кожен будинок у місті буде притулком для снайперів. Бійці тероборони вважають, що наземна операція, у разі вторгнення в Україну, може стати для РФ фатальним етапом війни.

У Міноборони розкритикували дії Кличка, заявивши, що місцева влада "політизує справу організації територіальної оборони".

Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Глави громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти в межах своїх компетенцій", – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

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