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Грядут морозы: синоптики дали прогноз погоды на 26 октября

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
25 октября, 16:30
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Ночью в столице будут морозы, а ветер 3-8 метров на секунду
Погода в Киеве на 26 октября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 26 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 26 октября, в Киеве будет по большейчасти ясная погода, а вот ночью нагрянут морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла. Небо останется ясным до конца дня, а осадков не будет.

Ночью столбики термометров будут колебаться от -2 до 0. Ветер южный 3-8 метров на секунду.

Прогноз погоды в Киеве на 26 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Киеве на 26 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

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