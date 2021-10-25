Настають морози: синоптики дали прогноз погоди на 26 жовтня

Завтра, 26 жовтня, в Києві буде по більшійчастини ясна погода, а ось вночі нагрянуть морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура повітря підніметься до 11 градусів тепла. Небо залишиться ясним до кінця дня, а опадів не буде.
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Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до 0. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду.
У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки
Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед провідних, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися і кілька спортивних хлопців.
Очевидно, телеканал PTV вирішив внести гендерна різноманітність в випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає все менше і менше одягу.
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