Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Настають морози: синоптики дали прогноз погоди на 26 жовтня

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
25 жовтня, 16:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вночі в столиці будуть морози, а вітер 3-8 метрів на секунду
Погода в Києві на 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 жовтня, в Києві буде по більшійчастини ясна погода, а ось вночі нагрянуть морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Вдень температура повітря підніметься до 11 градусів тепла. Небо залишиться ясним до кінця дня, а опадів не буде.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до 0. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Києві на 26 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Києві на 26 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

Реклама

У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед провідних, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися і кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести гендерна різноманітність в випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає все менше і менше одягу.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 жовтня 1991. Працівники соціально-культурних установ та закладів очікують підвищення зарплат

Зануритись у той день
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти