Настають морози: синоптики дали прогноз погоди на 26 жовтня

Вночі в столиці будуть морози, а вітер 3-8 метрів на секунду

Погода в Києві на 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 жовтня, в Києві буде по більшійчастини ясна погода, а ось вночі нагрянуть морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура повітря підніметься до 11 градусів тепла. Небо залишиться ясним до кінця дня, а опадів не буде.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до 0. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Києві на 26 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед провідних, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися і кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести гендерна різноманітність в випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає все менше і менше одягу.

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