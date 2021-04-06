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Сторонники Шария возле здания суда перекрыли полосу для проезда транспорта (фото, видео)

6 апреля, 13:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полиция перекрывает вход в суд

Под здание Киевского окружного суда, где будет проходить заседание по запрету "Партии Шария", прибыли подразделения Нацполиции и Нацгвардии.

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"У Киевского окружного суда, где сегодня пройдет заседание суда по запрету нашей партии, очень много полиции и Нацгвардии", – написала Ольга Шарий.

По ее словам, полиция перекрывает вход в суд.

"При том, что мы против блокировки улицы и движения, но это что? Не пустите в арку – остановимся на улице", – добавила она.

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Позже к зданию суда подтянулись и сторонники Шария.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Они пришли с флагами в поддержку Шария.

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Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
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Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Перекрыли полосу для проезда общественного транспорта.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Заседание по запрету "Партии Шария" перенесли. Новая дата будет известна через два дня.

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Ранее мы писали, что подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск.

22 февраля Шарий первый раз не явился на допрос, и СБУ пригрозила ему розыском. Но вместо того, чтобы явиться, Шарий ответил новым фейком.

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Киев суд полиция шарий нацгвардия

Источник: Сегодня

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