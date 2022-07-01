Как будут учиться школьники в Киеве с 1 сентября: решение КГГА

В Киеве с 1 сентября возобновится учебный процесс в школах, дети будут обучаться в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации на своей странице в Facebook.
По информации столичных властей, в учебном процессе самое важное – это безопасность школьников и учителей.
Отмечается, что прилегающие к учебным заведениям территории будут регулярно проверять на наличие взрывоопасных предметов.
Также продолжаются проверки укрытий в школах: там подготовят запасы воды, медикаментов и прочего необходимого. В школах, где нет укрытия, подготовят убежище в шаговой доступности.
Кроме того, а начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по поводу действий во время воздушной тревоги.
В КГГА отметили, что также Киев готов увеличить количество опорных садиков, если в этом будет необходимость.
Что изменится для школьников и студентов с 1 сентября
1 сентября образовательный процесс будет возобновлен в режиме офлайн. Это означает, что дети, студенты должны пойти в школу, университеты, колледжи, заведения профессионально-технического образования.
Также анонсированы изменения в школьной программе из-за войны. В частности, в школах преподаватели будут рассказывать учащимся, как правильно обращаться со взрывоопасными предметами, а также во время преподавания предмета "Защита отчизны" МОН укрепит национально-патриотическое воспитание.