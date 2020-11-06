Как Киев борется с коронавирусом: Кличко проводит онлайн-брифинг

Мэр рассказал о ситуации в городе

Мэр Киева Виталия Кличко 6 ноября провел онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве; сколько киевлян, больных COVID-19, госпитализировали; сколько коек для больных коронавирус обеспечили в столице; сколько школ и садов закрыты на карантин; о восстановлении онлайн уроков для школьников, находящихся на дистанционном обучении; о продолжении строительства метро на Виноградарь.

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 983 новых случая коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Ранее мы писали, что в Киеве усилили контроль карантина в метрополитене.

Видео: Сегодня

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