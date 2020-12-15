Как полиция и ФОПы дрались на Майдане: фото жестких столкновений

Активисты побывали под Радой, Офисом президента, но полем битвы стал Майдан

В центре Киева сегодня произошли столкновения активистов с полицией. В следствие драки пострадали и представители ФОПов, и силовики. Мы собрали фото жестких стычек полиции с протестующими в центре Киева.

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Активисты сначала пришли к Верховной Раде, после чего они направились к Офису президента, а затем на Майдан.

На Майдане ФОПовцы даже разбили небольшой палаточный городок, который все равно снесли правоохранители. Но это противостояние не было легким для силовиков. По данным полиции в драках пострадали около 40 правоохранителей. Доходило до того, что на Майдане взрывали шумовые гранаты.

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Также стало известно, что станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыли на вход. В полиции уже заявили, что якобы поступил звонок о минировании.

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Напомним, что сегодня представители ФОПов митинговали за отмену запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также отмены введения кассовых аппаратов.

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