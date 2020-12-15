Українська
$ 27,87
33,89
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Как полиция и ФОПы дрались на Майдане: фото жестких столкновений

15 декабря, 15:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Активисты побывали под Радой, Офисом президента, но полем битвы стал Майдан

В центре Киева сегодня произошли столкновения активистов с полицией. В следствие драки пострадали и представители ФОПов, и силовики. Мы собрали фото жестких стычек полиции с протестующими в центре Киева.

Реклама

Активисты сначала пришли к Верховной Раде, после чего они направились к Офису президента, а затем на Майдан.

На Майдане ФОПовцы даже разбили небольшой палаточный городок, который все равно снесли правоохранители. Но это противостояние не было легким для силовиков. По данным полиции в драках пострадали около 40 правоохранителей. Доходило до того, что на Майдане взрывали шумовые гранаты.

В тренде
В Киеве скоро стартует официальная продажа новогодних елок: дата и адреса

Также стало известно, что станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыли на вход. В полиции уже заявили, что якобы поступил звонок о минировании.

Реклама

Напомним, что сегодня представители ФОПов митинговали за отмену запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также отмены введения кассовых аппаратов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Майдан полиция столкновения

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С главной елки страны снимут сказочную шляпу
С главной елки страны снимут сказочную шляпуДругие новости
Как в Киеве хоронят умерших от коронавируса: что родственники получают бесплатно
Как в Киеве хоронят умерших от коронавируса: что родственники получают бесплатноДругие новости
Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инциденте
Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инцидентеДругие новости
Тотальное тестирование на коронавируc: что будет в Киеве
Тотальное тестирование на коронавируc: что будет в КиевеДругие новости
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)Другие новости
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять