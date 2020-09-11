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Киев бьет рекорды по коронавирусу: трансляция онлайн-брифинга Кличко

11 сентября, 12:05

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в столице COVID-19 заболели более 400 человек

В Киеве за последние сутки, 10 сентября, зафиксировали новый рекорд по числу зараженных коронавирусом – 404 новых зараженных.

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В связи с этим мэр города Виталий Кличко проводит брифинг о ситуации с распространением инфекции в городе.

Отметим, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Новое зонирование начнет действовать с полуночи понедельника, 14 сентября.

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Ранее мы сообщали, что больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима – там специалисты зафиксировали ряд нарушений.

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Также напомним, что в Киевской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 детей.

Как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19 – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев больные инфекция Виталий Кличко коронавирус ситуация
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