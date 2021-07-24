Киев хотят зачистить от МАФов: к чему готовиться (фото)

Киоски в Киеве появились в начале 90-х годов, когда экономическая ситуация в стране была очень сложной

Столичные киоски повсюду. Фото: коллаж "Сегодня"

Столичные власти решили снова вплотную заняться наведением порядка с МАФами и, похоже, хотят затеять революцию в данной сфере бизнеса. А для этого необходимо менять правила их размещения в городе. Как сообщает "Сегодня", два соответствующих проекта решения сейчас обсуждаются депутатами Киевсовета, и за них еще предстоит голосование в городском парламенте.

Почему нужны новшества

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Городские власти отмечают, что размещение малых архитектурных форм (МАФов) регулируется приказом Минрегионстроя.

А в Киеве их деятельность определяется депутатами Киевсовета. Сейчас произошли некоторые изменение на общегосударственном уровне, следовательно, городским властям необходимо адаптировать новшество для столицы. К тому же последнее решение, которое регулировало деятельность МАФов в столице, было принято в 2014 году. С этого момента, кстати, в городе действует мораторий на установку новых киосков.

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Чиновники уверяют, что уже 6 лет установить законно новый киоск в городе невозможно. Хотя, судя по тому, что мы наблюдаем ежедневно на улицах, в это с трудом верится – киоски появляются в самых неожиданных местах, причем их лепят где попало.

Откуда взялись МАФы

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Киоски в Киеве появились в начале 90-х годов, когда экономическая ситуация в стране была очень сложной. Изначально в городе процветала уличная торговля. Люди стояли на улицах и продавали товар с рук: колбасу, одежду, обувь…

Для того, чтобы дать горожанам возможность зарабатывать, власти разрешили изготавливать и устанавливать ларьки. Это была целая культура, которая сформировалась в городе.

Фото: "Сегодня"

Первые ряды киосков в Киеве появились вокруг "Олимпийского" стадиона, а потом и на других улицах города, и во дворах. Тогда это было оправдано, продавать в киосках было удобнее. Но с тех пор прошло уже 30 лет. Все в городе изменилось – автомобили, телефоны, появилось огромное количество супермаркетов – больших, средних, маленьких. Изменился уровень жизни. И только МАФы остаются как прежде – старые, грязные, немытые, полуразрушенные.

Что напугало киосочных магнатов

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Депутаты Киевсовета говорят, что решили поставить точку в хаосе с киосками. Для этого и разработаны два новых проекта решения, которые позволят навести порядок в этой сфере. Проекты решения пока не прошли обсуждение в комиссиях Киевсовета, но их могли обсудить все желающие на общественных слушаниях.

Фото: "Сегодня"

Естественно, что данная инициатива была критически воспринята крупными сетевиками, у которых сотни киосков расставлены по Киеву и сдаются в аренду. А именно реальному малому бизнесу, который сегодня не имеет право участвовать в справедливых конкурсах и претендовать на эти места.

"Недовольство сетевиков понятно. Им удобно, чтобы все происходило, как и раньше. Они сдают свои киоски в аренду, и получают колоссальную прибыль, в зависимости от групп товаров, которые реализуются в этих МАФах. Но мы считаем, что так быть не должно. Условия должны быть одинаковыми для всех игроков рынка. Социологические исследования показали, что киевляне позитивно оценивают изменения, которые мы планируем внедрить. Например, большинство граждан считают, что право на установку МАФов должно продаваться через систему Prozorro", – рассказывает сайту "Сегодня", депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, один из авторов проекта решения.

Сколько в Киеве киосков

Сейчас, как заверяют в КГГА, в городе около 8 тысяч МАФов, из них законных 6,5 тысяч. 1600-1700 киосков являются незаконными. Чиновники говорят, что за последние два года ими было демонтировано около 6 тысяч незаконных малых архитектурных форм.

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Фото: "Сегодня"

В мэрии уверены, что такое большое количество МАФов Киеву не нужно. На них поступает масса жалоб в городской кол-центр 15-51. Они мешают людям из-за шума, антисанитарии, пугают своим неопрятным внешним видом.

"Установка киоска не требует особых затрат – это не строительство дома. Поэтому всевозможные деятели пользуются этим. Киоски появляются – мы их демонтируем. Их ставят в других местах. Все это довольно динамично происходит. Но чтобы поставить в этом вопросе жирную точку, нам необходимы четкие и справедливые правила. Мы планируем до конца этого года выйти на цифру 200-300 незаконных МАФов. Это реально сделать. Остальные уберем в следующем году", – делятся планами в КГГА.

Что будет запрещено

Если данное решение получит одобрение Киевсовета, то киоски будут убраны с площадей у метро, вдоль основных транспортных магистралей, возле остановок. Их количество резко сократится. Также появятся зоны, где установка киосков будет запрещена.

Фото: "Сегодня"

Где будет запрещено размещение киосков:

в радиусе 200 метров от выходов/входов со станций Киевского метрополитена

в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта

в 50 метровой зоне от перекрестков дорог и улиц

в 10 метровой зоне от зданий, строений и сооружений

в 20 метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений

в 20 метровой зоне от детских площадок

в 20 метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов

в 10 метровой зоне от памятников и достопримечательностей и зданий, имеющих историко-культурную ценность

в охранных зонах памятников культурного наследия

в 10 метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города.

Почему предприниматели против

Интересно, что сами сотрудники киосков, с которыми нам удалось пообщаться в городе, практически ничего не слышали об революционных изменениях, которые им готовит мэрия. Люди больше жалуются на небольшие зарплаты. В киосках работают наемные сотрудники, а их руководство просто арендует киоск у хозяев.

Фото: "Сегодня"

В Ассоциации собственников малого бизнеса и МАФов говорят, что им совершенно непонятны намерения столичных властей. И изменения, которые предлагают чиновники, там считают, мягко говоря, не справедливыми.

"Этим решением предлагается аннулировать и расторгнуть договора с законными предпринимателями. Таких в городе на сегодняшний день 6 тысяч. Еще столько же есть незаконных киосков, которых городская власть почему-то не трогает. Они уже шесть лет стоят с нарушениями по всему городу, возле станций метро, возле школ, на перекрестках, под зданиями, на остановках. Власти не замечают эти киоски, не трогают и не демонтируют. Мы считаем, что это не просто так происходит. Разберитесь сначала с незаконными, а уже потом трогайте тех, кто работает на городской бюджет. Или лучше вообще не трогайте", – рассказывает сайту "Сегодня" глава Ассоциации собственников малого бизнеса и МАФов Татьяна Петренко.

Фото: "Сегодня"

В Ассоциации говорят, что предприниматели, которые работают в законных киосках исправно платят налоги городу.

"Этим решением чиновники хотят за один день превратить законных предпринимателей, которые работают в киосках и пополняют горбюджет, в незаконных. Мы не исключаем, что выдачу разрешительных документов затянут на месяцы. И это самая большая для нас опасность. А тем временем начнут кошмарить законных предпринимателей, которые последних шесть лет исправно пополняли городской бюджет. Будет банальный шантаж: если вы не хотите, чтобы вас завтра снесли – платите мзду. Мы против такой уравниловки", – добавляет Татьяна Петренко.

Чего хотят добиться

В случае принятия решения МАФы, которые находятся ближе чем 200 метров от станции метро, будут демонтированы.

"Стратегически важные объекты благоустройства должны быть свободны от торговли. К примеру, расстояние от перекрестков – не менее 50 метров, от выходов из метро – 200 метров. Сейчас перед нами главная задача: мы должны убрать все незаконные сооружения. Если нужно – с полицией, спецназом", – говорит Алексей Кулеба, первый заместитель главы КГГА.

Фото: "Сегодня"

По его словам, город должен определить одинаковые и понятные правила для всех участников рынка. Чтобы каждый человек понимал, как ему стать участником этого рынка, если он этого захочет.

"Меня удивляет позиция некоторых предпринимателей, которые в качестве аргумента говорят: "Мой киоск стоит тут 20 лет, и я его выиграл на конкурсе". Но позвольте, конкурс был много лет назад. Почему кто-то другой не имеет права претендовать на это место? Предприниматели боятся, что придет крупный бизнес и выкупит все места. Но ведь и сейчас такое возможно. Поэтому называть это переделом рынка нельзя. Это наведение порядка и внедрение единых правил в городе по размещению объектов уличной торговли", – добавляет Кулеба.

Киоски станут одинаковыми

В КГГА настаивают, что МАФы в Киеве должны иметь единый архетип. То есть не должно быть разных киосков, которые можно наблюдать сейчас на улицах города – грязных, разной формы и цвета.

"Эти некрасивые коробки, которым по 15-20 лет, вызывают у людей дискомфорт, депрессию. Они не несут никакой эстетической нагрузки, а наоборот, вызывают у людей мысль, что этот киоск незаконный, хотя у него все в порядке с документами. Почему так произошло? Увы, не были до конца доработаны те правила, которые утверждались в 2015 году. Сейчас это необходимо изменить и довести все до логического конца. Часть собственников уже сделала это, получив паспорта привязки. С остальными придется поработать", – уверяет Кулеба.

Что думают киевляне – соцопрос

Интересные данные по поводу столичных МАФов опубликовала социологическая группа "Рейтинг". Опрос проводился 10-14 июля 2021 года.

74% опрошенных поддерживают введение единого архитектурного стандарта для киосков. Только 14% против

69% поддерживают запрет продажи алкоголя в МАФах. 19% против.

65% вступают за введение системы Prozorro для определения того, кто получит разрешение на установку киоска в той или иной точке столицы. Только 13% против.

54% поддерживают запрет на установку МАФов вдоль основных транспортных магистралей.

53% выступают за запрет размещения киосков в радиусе 200 метров от входов на станции метро.

Результаты опроса. Фото: скрин

Кроме того, 94% и 93% опрошенных считают, что владельцы киосков должны нести ответственность за вывоз мусора и уборку территории вокруг МАФов, а в случае установления фактов антисанитарии должны быть лишены лицензий. Лишь 3% и 4% выступают против.

Как относятся киевляне к сносу МАФов. Фото: скрин

Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".