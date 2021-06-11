В Киевсовете разработали новые правила размещения МАФов

В Киевсовете зарегистрировали два проекта решений касательно МАФов / Фото: Сегодня
В Киевском городском совете зарегистрировали два проекта решения касательно новых правил размещения МАФов
Об этом написал в Facebook депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.
"Их принятие позволит нам за несколько лет убрать киоски, которые мешают и создают неудобства киевлянам. Кроме того, внешний вид МАФов будет приведен к единому архетипу", – написал он.
Проекты решений предусматривают уменьшение количества МАФов в столице. Для этого ограничат зоны их размещения.
Предлагают запретить размещение МАФов:
- в 20 метровой зоне от детских площадок;
- в 50 метровой зоне от перекрестков дорог и улиц;
- в 10 метровой зоне от зданий, строений и сооружений;
- в охранных зонах памятников культурного наследия;
- в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта;
- в 20 метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений;
- в 20 метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов
- в радиусе 200 метров от выходов/входов со станции Киевского метрополитена;
- в 10 метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города.
- в 10 метровой зоне от памятников и достопримечательностей, и зданий, имеющих историко-культурную ценность;
Кроме того, предлагают легализовать – вендинговые автоматы и станции зарядки электромобилей – новые сферы бизнеса.
Право на размещение МАФов будет продаваться через только через систему Prozorro. То есть доступ получит тот, кто заплатит больше в бюджет.
"Паспорта привязки временного сооружения будут оформляться при наличии в субъекта хозяйствования действующего договора о паевом участии в содержании объекта благоустройства. Срок действия паспорта привязки – 3 года", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".