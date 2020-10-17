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Киев "поплыл" из-за ливня: что сейчас происходит на дорогах (фото и видео)

17 октября, 13:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Затопило не менее 15 улиц

В Киеве с самого утра 17 октября идет дождь. В результате мощного ливня улицы в городе превратились в реки, автомобили "поплыли".

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Журналисты "Сегодня" узнали, что сейчас творится на столичных дорогах, и собрали фото и видео из соцсетей.

Так, на жилом массиве Южная Борщаговка на улице Жолудевой из-за дождя затопило дорогу.

Видео: Юрий Божко Видео: Сегодня
Видео: Юрий Божко Видео: Сегодня

Уровень воды достигает верхушек колес автомобилей. На дороге образовался целый "пруд".

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/ Фото: Юрий Божко, Сегодня

/ Фото: Юрий Божко, Сегодня

Видео: Kievmap

А так выглядит дорога возле метро "Черниговская":

Патрульные также сообщают о затоплении улиц в городе. Так, из-за ливня затопило улицу Новопироговскую в Голосеевском районе.

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Также затоплены улицы Уманская, Искровская и Филиппа Козицкого.

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В воде оказались части улиц Приорской и Автозаводской. Сейчас патрульные перенаправляют движение на улицу Вышгородскую.

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Кроме того, оказались затопленными Осенняя, Сырецкая, Кирилловская, Копылевская, Маланюка и Новопироговская. На улице Кирилловской остановилось движение трамваев.

Вода затопила проезжую часть на улицах Брожко и Изюмской. Патрульные организовывают объезд по улице Николая Гринченко.

Напомним, ранее на Тернополь обрушилась непогода. Из-за продолжительного ливня улицы города затопило.

Также 7 октября Киев накрыл сильный дождь, местами город был подтоплен. Стихия бушевала во всех районах столицы.

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Киев непогода ливень затопление
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