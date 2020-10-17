Киев "поплыл" из-за ливня: что сейчас происходит на дорогах (фото и видео)

В Киеве с самого утра 17 октября идет дождь. В результате мощного ливня улицы в городе превратились в реки, автомобили "поплыли".
Журналисты "Сегодня" узнали, что сейчас творится на столичных дорогах, и собрали фото и видео из соцсетей.
Так, на жилом массиве Южная Борщаговка на улице Жолудевой из-за дождя затопило дорогу.
Уровень воды достигает верхушек колес автомобилей. На дороге образовался целый "пруд".
А так выглядит дорога возле метро "Черниговская":
Патрульные также сообщают о затоплении улиц в городе. Так, из-за ливня затопило улицу Новопироговскую в Голосеевском районе.
Также затоплены улицы Уманская, Искровская и Филиппа Козицкого.
В воде оказались части улиц Приорской и Автозаводской. Сейчас патрульные перенаправляют движение на улицу Вышгородскую.
Кроме того, оказались затопленными Осенняя, Сырецкая, Кирилловская, Копылевская, Маланюка и Новопироговская. На улице Кирилловской остановилось движение трамваев.
Вода затопила проезжую часть на улицах Брожко и Изюмской. Патрульные организовывают объезд по улице Николая Гринченко.
Напомним, ранее на Тернополь обрушилась непогода. Из-за продолжительного ливня улицы города затопило.
Также 7 октября Киев накрыл сильный дождь, местами город был подтоплен. Стихия бушевала во всех районах столицы.
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