Київ із сьогоднішнього дня у "червоній зоні": нові правила карантину

З сьогоднішнього дня городяни не зможуть без сертифікату/тесту потрапити в транспорт, ТРЦ, спортзали та ін.

Киянам загрожують штрафи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з сьогоднішнього дня діють жорсткі карантинні обмеження. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати основні правила.

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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Як працюватиме транспорт

Сьогодні пасажири на вході в метро побачать оголошення про те, що послугами підземки можуть користуватися лише громадяни, які мають при собі негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигену терміном дії 72 години, жовтий або зелений COVID-сертифікат, або документ, що свідчить про одужання від COVID -19.

Так само працюватиме і наземний міський транспорт – тролейбуси, трамваї, автобуси та маршрутки.

Як працюватимуть кафе та ресторани

Кафе та ресторани в червоній зоні мають два виходи із ситуації: працювати навинос або продовжити роботу, забезпечивши повну вакцинацію персоналу та перевірку COVID-сертифікатів у відвідувачів на вході.

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Для роботи в червоній зоні ресторани повинні мати документи про вакцинацію всіх працівників, і не допускати до роботи не вакцинованих співробітників.

Які будуть штрафи

Тих, хто проігнорує вимогу та вирішить їздити у транспорті без документів, штрафуватимуть. Відсутність документа про щеплення чи негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони зможуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.

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Оштрафувати можуть і водія маршрутки, якщо він, наприклад, набере за звичкою повний салон пасажирів.

У соціальних мережах ширяться чутки, що через це вартість проїзду у міському транспорті може подорожчати. Однак у Московській мерії кажуть, що планів піднімати тарифи на проїзд у міському транспорті вже зараз у них немає.

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