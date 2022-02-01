Киев теперь "оранжевый". В Украине обновили карантинные зоны

В Украине растет заболеваемость COVID-19, сейчас показатель превышает норму более чем в 11 раз. Киев уже перешел в из желтой в оранжевую зону карантина. "Желтыми" остаются только четыре региона.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В общем по Украине уровень заболеваемости ковидом составляет 859 на 100 тыс. населения, при этом норма для зеленой зоны – до 75 на 100 тыс. населения. То есть, показатель больше нормы в в 11,45 раза.
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Красная зона:
- Прикарпатье;
- Ровенская область.
Желтая зона:
- Днепропетровская;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Полтавская область.
Еще 19 регионов, в том числе Киев, входят в оранжевую зону карантина.
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