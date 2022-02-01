Киев теперь "оранжевый". В Украине обновили карантинные зоны

К списку "оранжевых" областей добавилась и столица – в Минздраве рассказали, какая ситуация с карантином сейчас в Украине

В Украине зафиксировано 4478 новых случаев коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет заболеваемость COVID-19, сейчас показатель превышает норму более чем в 11 раз. Киев уже перешел в из желтой в оранжевую зону карантина. "Желтыми" остаются только четыре региона.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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В общем по Украине уровень заболеваемости ковидом составляет 859 на 100 тыс. населения, при этом норма для зеленой зоны – до 75 на 100 тыс. населения. То есть, показатель больше нормы в в 11,45 раза.

Красная зона:

Прикарпатье;

Ровенская область.

Желтая зона:

Днепропетровская;

Киевская;

Кировоградская;

Полтавская область.

Еще 19 регионов, в том числе Киев, входят в оранжевую зону карантина.