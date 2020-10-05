Киев в "желтой зоне". Список ограничений

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с 5 октября. Столица Украины попала в "желтую зону" – что это значит.
Об этом сообщал министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.
В "желтой зон" запрещается:
- деятельность хостелов;
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме кроме тех, что предоставляют услуги в кризисных ситуациях;
- проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания для 20 человек и более;
- работа после 24:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, кафетериев, столовых, буфетов и т. д.), кроме деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов навынос.
В "желтую зону" также попали города Жмеринка, Винница, Мукачево, Хуст, Чоп, Северодонецк, Херсон, Чернигов, Прилуки и др.
В "красную зону" попали города Тернополь и Канев.
Напомним, в Киеве за минувшие сутки выявили 407 новых случаев инфицирования COVID-19, а с начала эпидемии в столице диагностировали коронавирус у 24 450 киевлян.
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