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Киев в "желтой зоне". Список ограничений

5 октября, 09:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Новое эпидемическое зонирование установлено на ближайшие 14 дней

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с 5 октября. Столица Украины попала в "желтую зону" – что это значит.

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Об этом сообщал министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

В "желтой зон" запрещается:

  • деятельность хостелов;
  • посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме кроме тех, что предоставляют услуги в кризисных ситуациях;
  • проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания для 20 человек и более;
  • работа после 24:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, кафетериев, столовых, буфетов и т. д.), кроме деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов навынос.

В "желтую зону" также попали города Жмеринка, Винница, Мукачево, Хуст, Чоп, Северодонецк, Херсон, Чернигов, Прилуки и др.

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В "красную зону" попали города Тернополь и Канев.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки выявили 407 новых случаев инфицирования COVID-19, а с начала эпидемии в столице диагностировали коронавирус у 24 450 киевлян.

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Киев эпидемия карантин

Источник: Сегодня

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