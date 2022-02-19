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Киевлян предупредили о потеплении – ждать ли осадков завтра

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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19 февраля, 19:00
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В столице завтра ожидается "плюсовая" температура – синоптики рассказали, стоит ли ожидать резких перемен погоды
В Киеве становится теплее
В Киеве становится теплее / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в воскресенье, 20 февраля, будет теплой. Температура будет держаться на уровне от +1 до +7 градусов.

Об этом пишет gismeteo.

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В течение дня преимущественно будет ясно. Температура днем будет +5…+7 градусов, а ночью +2…+3 градуса.

На улице порывы ветра будут достигать 6-13 м/с. Осадков в столице завтра не ожидается.

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Скриншот: gismeteo

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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