Киевлянам станет легче авторизироваться в контактный центр 15-51: новые правила

Новый способ входа в систему заработает весной

Теперь процесс авторизации будет легче/Коллаж: "Сегодня"

Пользователям контактного центра Киева упростят вход в систему. Новый способ авторизации заработает весной.

Об этом сообщает Контактный центр Киева.

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Подробности

Ранее авторизация на сайте 15-51 осуществлялась через единую учетную запись киевлянина — Киев ID. С 1 марта достаточно будет один раз указать номер телефона и ввести код смс-подтверждения. Система его запомнит. Разработчики считают, что такой способ авторизации облегчит использование приложения.

Что следует сделать уже?

Сотрудники контактного центра просят людей указать номер телефона в личном кабинете уже, потому что в марте все обращения будут привязаны к номерам. В противном случае пользователи не смогут следить за своими предварительными сообщениями в службу 15-51. А вернуть их в аккаунт будет возможно только через службу технической поддержки.

В Киеве появились свалки с ультразвуковым сигналом

В Киеве установили базовые станции "LoRaWAN", чтобы получать данные о заполненности мусорных баков. В настоящее время в столице работает 295 таких станций.

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"LoRaWAN" – это беспроводная технология связи дальнего радиуса действия. Коммунальные службы будут получать уведомления о необходимости вывоза мусора, если бак переполнен.

Благодаря таким станциям, процессы работы становятся более экономными, поскольку мусорной машине не нужно ездить по городу, можно оптимально построить маршрут, сэкономив топливо и время водителя.

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