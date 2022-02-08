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В Киеве построят новую школу за 516 миллионов: какой она будет (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 18:19
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Строительство учебного заведения планируют завершить к 2023 году
На игровых и спортивных площадках сделают мягкое резиновое покрытие / Коллаж "Сегодня"
На игровых и спортивных площадках сделают мягкое резиновое покрытие / Коллаж "Сегодня"

На улице Лисковской в Киеве построят новую школу за 516 миллионов. Она будет рассчитана на 1400 детей. Построить учебное заведение планируют к 30 августа 2023 года.

Об этом сообщает Киев без цензуры.

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Что внутри здания

Новое здание подключат ко всем инженерным сетям: водоснабжения, хозбытовой и ливневой канализации, тепло- и электросетям, наружному освещению, сети телефонизации и радиофикации.

В школе также установят системы пожарной и охранной сигнализации, обустроят пищеблок и столовую всей необходимой мебелью и оборудованием, а также проложат систему воздуховодов и установят кондиционеры.

Что будет во дворе

На игровых и спортивных площадках уложат мягкое резиновое покрытие, а на стадионе – искусственную траву. Территорию школы оградят забором, засеют газонами, высадят там деревья и кусты.

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Как будет выглядеть новая школа в Киеве. Фото: Киев без цензуры
Как будет выглядеть новая школа в Киеве. Фото: Киев без цензуры

Под Киевом появятся два новых моста

В Кабмине снова заговорили о строительстве в Киеве двух новых мостов через Днепр. Они нужны для того, чтобы разгрузить уже имеющиеся переправы.

Власти Киева должны учесть будущие мосты в своем генплане, выделить участки для строительства, решить все земельные и имущественные вопросы.

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Где будут мосты?

  • В южном направлении мост хотят построить от Столичного шоссе к трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский.
  • В северном – от улицы Богатырской на Оболони до улицы Оноре де Бальзака на Троещине.

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