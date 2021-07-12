Українська
$ 27,32
32,41
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Киевляне, готовьте ведра": на Киев надвигается гроза

12 июля 2021 12:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас освежающий дождь очень не помешает жителям столицы – на улице слишком жарко

Украинцев снова ждут дожди

Украинцев снова ждут дожди / Фото: Сегодня

В Украину возвращаются дожди. После горячих и засушливых выходных столицу сегодня накроет дождь, хотя свежее от этого не станет.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Реклама

По ее словам, несмотря на приход дождей, в Украине все еще сохранится жара.

"На Петра и Павла, сегодня, атмосфера смилостивится над нами и пошлет небесный бальзам. В Украине – локальные грозовые дожди, временами ливни, возможен град и шквалы (карта). Голова также будет немного временами тяжелой, но дожди, хотя и ненадолго, все же дадут немного свежести. Поэтому в целом жара пока остается в Украине. Киевляне! Готовьте ведра и подставляйте ладони – будет дождь", – написала Диденко.

Не пропусти!
Лучшим игроком Евро-2020 признали безработного. Но он – герой финала Италия – Англия
Джанлуиджи Доннарумма

Как мы сообщали, ранее сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

Реклама

Тем временем полтавский телеканал достаточно оригинально подошел к погодному блоку – его теперь ведут полуголые парни.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Полиция нашла школьниц, которые устроили пьянку на кладбище в Киеве (видео)
Полиция нашла школьниц, которые устроили пьянку на кладбище в Киеве (видео)Другие новости
Вкусно, выгодно, эксклюзивно: за что миллионы украинцев любят продукцию собственных торговых марок
Вкусно, выгодно, эксклюзивно: за что миллионы украинцев любят продукцию собственных торговых марок "АТБ"Новости компаний
В Чернобыле предлагают выращивать кукурузу для переработки в биогаз
В Чернобыле предлагают выращивать кукурузу для переработки в биогазЭкономика
Инвесторы банка
Инвесторы банка "Аркада" перекрыли улицу в центре Киева (фото)Другие новости
"Смерть была мгновенной". В горах Грузии погиб альпинист из КиеваДругие страны
В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)
В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять