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Киевляне на 14 февраля остались без воды – список улиц

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 16:58
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Сотрудники коммунального предприятия проводят запланированные ремонтные работы
В столице 14 февраля нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице 14 февраля нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 14 февраля в Киеве отключили холодное водоснабжение. Без воды остались жители нескольких улиц.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где нет воды?

Воду отключили в связи с проведением запланированных ремонтных работ. Так, 14 февраля временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Кудрявская, 47;
  • ул. Николая Юнкерова, 30, 78-94, 85-103;
  • ул. Квитки Цисык, 73, 75;
  • пр-т. Науки, 42/1 К.2, К.8, К.9, К.10, К.11, К.12, К.13, К.14, К.15;
  • ул. Гвардейская, 18, 20, 20Б;
  • ул. Художественная, 6, 10, 15;
  • бул. Кольцова, 1, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б;
  • ул. Зодчих, 26Б, 22А.

В столице не будет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице не будет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

На грани катастрофы: Бердянск может остаться без воды

Без воды может остаться курортный Бердянск. Сами коммунальщики признают – город на грани экологической катастрофы. На старом канализационном коллекторе не осталось живого места. Что ни день – то новые порывы. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Сейчас в Бердянске работает только одна из двух линий коллектора. Да и она разваливается, говорят коммунальщики. То и дело приходится ремонтировать.

"Латка на латке. Если мы не ликвидируем сейчас эту аварию, то город останется полностью без воды и без канализации", – говорит мастер канализационной сети Бердянска Александр Хоменко.

Порывы в городской канализации начались с 1 января. С тех пор коммунальщики работают почти без выходных, чтобы избежать крушения. За последние несколько недель их уже было с десяток.

Но такие мелкие ремонты – помогают лишь временно. Коллектор нужно полностью менять, признают в горводоканале.

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"100% изношены, мы через день занимаемся ремонтом, постоянно варим. Нижняя часть трубы протерлась до миллиметра и тоньше", – рассказал и.о. главного инженера Бердянского водоканала Константин Завгородний.

Жители Бердянска боятся повторения истории двухлетней давности – тогда город остался без воды.

"Ходили на море за водой. С канистрами, с тачками. Кто как. Ну и привозили сюда воду. Стояли в очереди по 2 часа. Зима была, холодно", – сообщила жительница Бердянска Татьяна Голубничая.

На замену аварийного коллектора нужно почти 140 миллионов гривен – у Бердянска их нет.

"Там рассматривается вопрос как за экологические деньги, так и за деньги по проектам ЕИБ и Всемирного банка. Так и за деньги из областного бюджета. Из городского. Варианты софинансирования", – отметил заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.

Но даже приблизительный срок, когда заменят аварийный коллектор, руководство города назвать не может. Ищут деньги. А Бердянск пока – ежедневно на грани катастрофы.

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