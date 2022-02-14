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Кияни на 14 лютого залишилися без води – список вулиць

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 16:58
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Співробітники комунального підприємства проводять заплановані ремонтні роботи
У столиці 14 лютого немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці 14 лютого немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 14 лютого, у Києві відключили холодне водопостачання. Без води залишилися мешканці кількох вулиць.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає води?

Воду відключили через проведення запланованих ремонтних робіт. Так, 14 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Кудрявська, 47;
  • вул. Миколи Юнкерова, 30, 78-94, 85-103;
  • вул. Квітки Цісик, 73, 75;
  • пр-т Науки, 42/1 К.2, К.8, К.9, К.10, К.11, К.12, К.13, К.14, К.15;
  • вул. Гвардійська, 18, 20, 20Б;
  • вул. Художня, 6, 10, 15;
  • бул. Кольцова, 1, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б;
  • вул. Зодчих, 26Б, 22А.

У столиці не буде водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці не буде водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води

Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не лишилося живого місця. Що день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сегодня".

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Наразі у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.

"Латка на латку. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.

Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. З того часу комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.

Але такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.

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"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтина Завгороднього.

Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давності – тоді місто залишилося без води.

"Ходили на море по воду. З каністрами, з тачками. Хто як. Ну і привозили сюди воду. Стояли в черзі по дві години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.

На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – Бердянськ їх не має.

"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проектами ЄІБ та Світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.

Але навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор керівництво міста назвати не може. Шукають гроші. А Бердянськ поки що – щодня на межі катастрофи.

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