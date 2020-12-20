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Киевляне предлагают лишить столицу статуса "Город-герой"

20 декабря, 13:38

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

На момент публикации петицию подписали 21 человек из необходимых 10 000 человек

Киевлян просят подписать петицию о лишение столицы Украины статуса "Город-герой".

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Петиция опубликована на сайте Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Автор петиции Евгений Сова предлагает забрать статус города-героя в столице.

"Высшая степень отличия – звание "Город-Герой" присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", – говорит автор петиции.

По его словам, поскольку в столице появились проспекты и улицы: Евгения Коновальца, Степана Бандеры, Романа Шухевича, автор петиции предлагает советскую награду "Город-Герой" у Киева забрать.

Отметим, на момент публикации петицию подписали 21 человек из необходимых 10 000 человек.

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Ранее киевляне просили подписать петицию о запрете во время карантина делать громкие ремонтные работы в квартирах.

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Киев звание Украина статус петиция
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